多件遭竊的古物價值達數十萬至數百萬元不等金額。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南警方日前將邱男（左二）等5嫌逮捕歸案。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

以楊姓男子、邱姓男子為首的竊盜犯罪集團，專門鎖定中南部鄉間尋覓無人居住古厝，除了竊取約50年以上檜木製神桌、太師桌椅等古物，轉賣給收贓商；另供奉在神桌上的神明及祖先牌位也被隨意變賣，台南警方日前逮捕竊盜集團5人，查扣17件神明桌椅等贓證物，總價值約600萬元，全案依加重竊盜罪及贓物罪等罪嫌移送法辦。

白河、麻豆等人煙罕至地區，今年7、8月間多處無人居住的三合院或古厝，遭人入侵竊取檜木藝品等古物。南市刑大與白河、麻豆分局共組專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經多日追查，鎖定以楊姓、邱姓男子為首之竊盜集團，上周聲請拘票、搜索票前往台中、雲林等地。

警方除了逮捕楊男（33歲）、邱男（39歲）等5名嫌犯，現場起獲失竊的檜木神明供桌、太師椅、神龕及雕刻飾藝品等古物計17件，全案依加重竊盜罪及贓物罪等案移請台南地方檢察署偵辦，檢方複訊後邱嫌6萬元交保，楊嫌等2人另被限制住居。

2名主嫌無固定職業，平時利用收購老酒等方式，勘察地形以利竊取木製品，該集團鎖定行竊古厝處所後，利用夜深人靜時刻，破壞門窗入侵，取得後駕駛掛著假車牌的貨車載運，再轉賣給專門收贓商，多件遭竊的古物價值達數十萬至數百萬元不等金額。

南市警察局表示，尚有幾件贓物待招領，請有失竊神明桌、太師椅桌、神龕等古物的民眾，可與本市刑大偵一隊（06-6322661）聯繫指認。

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