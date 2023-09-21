Gotion是中國電池廠國軒高科在美國的子公司，並已獲准在美國密西根州和伊利諾伊州建造電動車電池工廠，預計為當地創造成千上萬個就業機會。

共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）和兩州的共和黨眾議員周三致函財政部長葉倫，敦促美國海外投資委員會（CFIUS）對Gotion與中國共產黨（CCP）的關係展開調查。

這些國會議員表示，雖然德國福斯汽車是Gotion母公司國軒高科最大的單一股東，持股約30%，但中國政府透過多個個人股東掌握了「有效的控制」，其中包括該公司創辦人及其子，他們都是中共體制內的成員。此外，國軒高科其他大股東大多屬於與中國政府相關的實體，而其公司章程也矢言將落實中國共產黨的重大戰略決策。因此，美國財政部應該對此展開審查，必要時要求國軒高科撤資，尤其當拜登總統已經將電動車和車用電池列為美國交通基礎設施的關鍵。

該聯名信函並指出，讓中共控制可大量生產電池的設施，這不符合美國的利益，更別用說提供這些陸資工廠數億美元的美國納稅人資金作為補貼。

美國財政部、Gotion和國軒高科尚未回應媒體置評請求。

因擔心美國聯邦政府提供的電動車補貼不當流向某些外國實體，共和黨國會議員也已經要求特斯拉詳細說明其與中國電池大廠寧德時代的關係，同時也在調查福特砸下35億美元在密西根州建造電池工廠的計畫，該廠將採用寧德時代的技術。