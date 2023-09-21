Greg Lavender表示，開發障礙阻礙AI從客戶端、終端到數據中心、雲端的廣泛部署，英特爾藉著提供可簡化AI安全應用的開發工具，加速AI與安全性匯流，減輕維護和擴充相關解決方案所需投資，幫助開發者讓AI無所不在。

全球各地的機構組織都在利用AI加速科學發現、商業轉型並改善消費者服務。然而，AI解決方案的實際應用被企業難以克服的挑戰侷限，從缺乏內部專業知識、資源不足以妥善管理AI流程，以及成本高昂的專有平台持續維護昂貴又耗時。

為實現跨架構部署，英特爾致力推動建立開放生態系，包括成為Linux基金會的UXL創始成員，協助提供開放加速器軟體生態系，簡化跨平台部署的應用程式開發。同時，攜手軟體服務商Red Hat、Canonical和SUSE，為其發布的企業軟體提供英特爾最佳化發行版。

同時，隨著全球日趨仰賴AI解決大型且複雜的問題，確保AI模型、資料及其運作平台的安全性，以免遭到篡改、操縱和盜竊的需求愈趨重要。而全同態加密（FHE）允許直接在加密資料上進行運算，但實際執行上會受運算複雜性和間接成本限制。

英特爾表示，目前正在開發一種特殊應用晶片（ASIC）加速器，以減少與純軟體FHE方法相關的數百萬倍的效能使用。此外，還將推出一個加密運算軟體套件的測試版，讓研究人員、開發者和用戶社群學習和嘗試FHE編碼，此軟體套件會在今年稍晚推出。

Greg Lavender認為，開發者社群將成為產業轉型催化劑，協助業界利用AI滿足目前和未來需求。每個人都可以、也應該負責任的部署AI。若開發者受限於軟硬體選擇，發展全球化規模的AI使用案例範圍也隨之受限，能帶來的社會價值很可能因而受限。

Greg Lavender指出，AI為創新引擎，應用案例遍及醫療保健、金融、電商及農業等各產業。英特爾的AI軟體策略，是以開放式生態系和開放式加速運算為基礎，實現無所不在的AI。他認為，擴大創新規模的機會是無止盡的，盼為AI開發者創造一個公平競爭的環境。