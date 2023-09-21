進口蛋「混蛋」引發食安危機，台北市議員侯漢廷認為業者假冒國產蛋與農業部、畜產會有關，21日到台北地檢署告發農業部前部長陳吉仲、代理部長陳駿季、畜產會前董事長林聰賢、畜牧司長張經緯、副司長李宜謙等人涉嫌教唆犯罪、瀆職、圖利、偽造文書、違反《食安法》、《社會秩序維護法》。

侯批評民進黨政府在進口蛋過程都在「說謊」，認為民進黨政府一開始就包庇超思公司，並請求檢方徹查超思金流，嚴查超思公司的3800萬元有無利益輸送至民進黨做為政治獻金。

侯今早在電台訪問時表示，農業部說法根本只是為了掩蓋自己無能，因此他將以違反偽造文書罪、瀆職罪及《食安法》等規定向檢方告發農業部及畜產會。

侯漢廷在電台受訪表示，農業部與畜產會涉及教唆業者違法洗產地，根本就是官員帶頭說謊，還要業者為錯誤政策背書，若不是陸續有業者被發開罰了，他們根本不會提出相關公文出面指證，是受到政府要求才將產地標示為台灣。

侯漢廷受訪指出，是否能將進口產品產地標示為台灣，「實質轉型」，都有相關規定，若沒有改變產品原料的本質，實質加工達3成以上，就該把原料來源標示清楚，農業部「實質轉型」的說法更是被食藥署打臉，因此無論是因為無能或故意要求業者將產地標示為台灣，農業部與畜產會都涉及違反《刑法》的瀆職罪，同時他也將提出告發。