今年新增鳳林等3個衛生所遠距專刊看診，讓偏鄉患者就醫更完善，縮短城鄉醫療差距。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

為了縮短城鄉醫療差距，花蓮秀林鄉與卓溪鄉衛生所已採用遠距醫療，今年新增鳳林、瑞穗、萬榮3衛生所，與慈濟、門諾醫院合作，提供眼科、耳鼻喉與皮膚科遠距專科看診，「以網路取代馬路」距離，讓偏鄉患者就醫更完善。

衛生局指出，花蓮縣面積遼闊，占全台面積8分之1，幅員狹長南北達137.5公里，60％人口及50％的醫療資源集中在北區，其他鄉鎮市因人口外流，留下來的多是長者和幼兒，面對少子高齡化，在有限的醫療資源下，運用科技將醫療送達偏鄉，讓健康平等更進一步。

衛生局長朱家祥表示，秀林鄉和卓溪鄉衛生所已經採用遠距醫療，今年新增鳳林、瑞穗、萬榮3家衛生所，地方民眾在衛生所看診後，若有專科會診的需要，由衛生所協助預約，再經由醫院與衛生所遠距連線，位在花蓮市的慈濟、門諾醫院專科醫生，就能即時向病患問診，並且做眼底攝影影像、X光的判讀、建議用藥，與衛生所醫師共同處理病症。

他說，過去鄉親為了看皮膚科、眼科、耳鼻喉科門診需要往返奔波數十公里，現在當地衛生所就能用科技，為鄉親省下交通和大醫院等候的時間，讓花蓮中南區的民眾提供醫療可近性與便利性。

朱家祥說，遠距醫療在歷經新冠肺炎疫情，醫療院所和民眾都逐漸接受這種方式。以位於花蓮中區的萬榮鄉為例，面積約618平方公里，由北而南劃分6個村、9個部落。萬榮村到花蓮市的醫院相距40公里，單程車程就需要1小時以上。

當地一般、慢性疾病多是到萬榮鄉衛生所與定期的巡迴門診就診，或是到鄉內2家西醫診所，而今年開始透過衛生所遠距醫療設備完成，鄉親只要到萬榮鄉衛生所掛號看診，就能接受眼科和皮膚科醫師的遠距會診，省下時間也節省交通費用。

朱家祥說，這5家衛生所和合作醫院之後也將陸續增加胸腔內科、神經內科、腸胃內科和心臟內科會診，請鄉親和當地衛生所聯繫，多加善用。