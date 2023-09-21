農業部專案進口雞蛋爭議不斷，部長陳吉仲19日晚間在臉書正式宣布請辭，卻也傳出民進黨派系鬥爭、被請辭等內幕。前立委郭正亮20日指出，陳吉仲辭職讓民進黨獨派網軍大崩潰，他們不認為陳吉仲是自己辭的。

郭正亮20日在網路節目《下班瀚你聊》中談到，陳吉仲臉書po請辭文的時間，是他在農業部開記者會鞠躬道歉後大概3小時後的事情，所以其中一定是有一些政治利害，因為他原本周四要到政院報告、接下來要去民進黨立院黨團總召柯建銘辦公室報告，周五早上是民進黨黨團會議，依照過去在民進黨經驗，一定會叫陳吉仲去黨團會議。

郭正亮認為，陳吉仲「扛不住」，所以原本在18日記者會講一講好像沒有辭，可是再想一想周四跟周五要怎過關?畢竟一天內變卦真的不常見。

不過，郭正亮更透露，「19日晚間獨派的1450大崩潰，大崩潰，他們認為陳吉仲被迫辭職，不認為陳吉仲是自己辭的」；主持人黃暐瀚說，「像北農前總經理吳音寧講他(陳吉仲)這麼好一定要撐住」，郭回，「不只吳音寧，一大堆啦，然後民進黨前立委謝欣霓跟媒體人周玉蔻難得寫臉書得到我的肯定，但她們反被獨派網軍留言砲轟」。

黃暐瀚進一步問「這個事情對民進黨總統參選人賴清德選情是還是不好?」郭正亮認為，要看後面食安事件有沒有迅速結束；但他也同意「選前大家應該都會忘記這個話題」的說法。

至於被問到陳吉仲請辭與民進黨派系鬥爭有關？行政院副長鄭文燦今(21日)回應，這個是完全沒有事實依據的猜測，陳吉仲非常勇於任事和負責，對農業有熱情、專業和理想，跟農民互動非常良好，是台灣農業轉型過程當中一個非常重要推手。