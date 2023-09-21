民眾黨總統參選人柯文哲今天上午舉行長照政策發布記者會，拋出「全面推動長照保險」，每人每月負擔約200到300元保費，並主張長照支出擴增至2300億、成立中央長保局專門負責，住宿型長照機構補助增加3倍，從每月1萬元拉高至3萬元。

柯文哲今天開出「柯P處方箋」包括，長照支出擴增至2300億、成立中央長保局專門負責、聘外籍看護仍有基本保障、住宿型機構補助增加3倍、提升長照服務品質與頻率、建立PAC(急性後期照顧)制度、提供家庭照顧者現金補助。

民眾黨總統參選人柯文哲今天上午舉行長照政策發布記者會。（楊亞璇攝）

柯文哲認為，長照2.0的問題是錢不夠、財源不穩，老化不是問題，快速老化是問題，台灣老年人比例並不是最高，北歐國家比台灣更高，但台灣面對的是短時間內人口結構變化，我國由高齡社會轉為超高齡社會之時間不到8年，面對快速老化，沒有其他的模型模型可以抄。

柯文哲指出，長照收入有3個來源，但收入不穩定，支出卻逐年上升，衛生福利部長薛瑞元說長照基金「5年內沒問題」，問題是5年怎麼辦？台灣長照支出落後OECD17國平均，OECD17平均佔GDP1.7％，台灣卻只占GDP 0.26％， 目前花在長照的錢不夠，所以大家不滿意。

柯文哲指出，先進國家長照預算應達到 GDP 1％，約 2300億元，還是要有專門機構處理，應成立中央長照保險局，2300億元來源包括40％ 企業、30％ 、全民30％，全民負擔約690億元，每人應支出目前健保支出的5分之1到4分之1，每3年依公式調整費率。

據柯陣營規畫，目前每人健保需自付800到900 元，長保約負擔200到300元 。至於幾歲開始納保？柯文哲表示，很多制度不用發明，比照健保就可以，大概就不會差太多。

柯文哲也提及，現在聘請外籍看護 ，被排除於長照2.0外，他認為必須改革，聘請外籍看護仍能享有長照2.0服務，錢多了以後服務品質都改善，住宿型長照構機1個月1萬元夠嗎？他主張補助增加到3萬，但是平常大家就要繳一點保費，200到300元保費，另外如果家人照顧失能家人，依照失能等級評估，可以拿到一筆津貼。

柯也拋出PAC急性後期整合照護制度，長照的未來要「服務多、財源穩、制度有」，要把餅做大，基本長照再加上自費市場，產業就會起來。