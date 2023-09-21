立法院將於22日開議，國民黨立法院黨團今中國國民黨立法實務研討會備戰。另立法院預計25日進行委員會召委選舉，是否會藍白合替大選試水溫，國民黨團首席副書記長李德維表示，主席朱立倫有特別指示黨團，這會期擴大跟在野黨團合作，總召曾銘宗以及書記長謝衣鳳也都有跟在野聯繫，希望在8個委員會都可以合作。

上一會期召委投票當天上演綠白合，當時讓國民黨怒不可遏。李德維今被問及25日進行新會期委員會召委選舉，是否會與民眾黨合作搶下召委席次，李說，主席朱立倫主席有特別指示國民黨立法院黨團，這會期可以擴大跟在野黨團合作，總召曾銘宗以及書記長謝衣鳳也都有跟在野聯繫，希望在8個委員會都可以合作。

李說，據他了解，民眾黨5位立委，有4位要繼續參選立委，僅衛環委員會的吳欣盈沒有連任，希望她能競選擔任召委。

另外明日行政院長陳建仁將率部會前往立院「進口蛋專案報告」，由於前農業部長陳吉仲臨陣請辭，李德維被問及在野黨是否會杯葛，對此李說，不是一走了之就沒有責任，陳吉仲做的事情包含公文造假，都有非常多法律責任，至於會不會杯葛，要等黨團大會共同決定，「我們不排除任何行動。」