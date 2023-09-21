好市多熟食區近日將「蒜辣薄皮脆雞」改成桶裝販售，一桶6入，口味評價兩極，有人覺得好吃，也有人嫌太鹹，一名男會員日前跟風買炸雞桶，結果拿到手後失望，竟只裝滿半個桶子、份量超少，覺得還是賣場裡的8隻烤雞大腿最神，量多且醬汁拿來煮麵、炒飯都好吃。

原PO昨天在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，滿心期待買了好市多的炸雞桶，拿到後卻很失望，覺得被照片騙了，好市多照片是6支滿出桶子的雞腿，但拿到手卻只裝到桶子的一半，炸雞小又份量少，難道是賣太好盒子不夠用所以換了個大一點的盒子裝嗎？

原PO買了好市多「蒜辣薄皮脆雞」炸雞桶覺得份量少失望，還是最愛8隻烤大腿。(資料照)

原PO說，如果不是喜歡蒜跟辣的口味，還是買賣場裡的8隻烤雞大腿就好，「一個是3隻雞大腿切成6塊賣，一個是完整8隻雞大腿，我愛雞大腿！」原PO還加碼提到，雞大腿的醬汁可以拿來煮麵、炒飯都超好吃。

對此，有網友看了有感，「吃過一次炸雞桶，真心覺得8隻大腿比較讚」、「我也喜歡買8隻腿的」、「很空虛」、「覺得有點太鹹」、「嚐鮮可以，但應該不會再回購」、「感謝滅火！還是進賣場拿8大腿」。但也有人獨愛蒜辣薄皮脆雞，「這個簡單來說就是KFC停賣很久的薄皮嫩雞，不會脆的那種國外的炸雞，台灣人普遍不喜歡，我個人倒是很喜歡就是了」。