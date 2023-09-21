農業部長陳吉仲陷入進口蛋風波，19日請辭獲准。（資料照,陳怡誠攝）

許多民進黨政治人物留言替陳吉仲打氣。（圖擷取自徐巧芯臉書）

進口雞蛋爭議繼續延燒，農業部長陳吉仲19日在臉書撰寫長文並宣布辭職，許多民進黨政治人物則回文替陳吉仲打氣。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯則列出完整名單，並直言「這次到底要一屍幾命？」

陳吉仲19日當晚在臉書表示，感謝蔡英文總統一路相挺、感謝歷任行政院院長的全力支持，他才能義無反顧的推動牽掛於心上數十年的農業改革。因近日對於專案進口雞蛋的執行過程，遭外界不實抹黑、造謠、指控，造成社會大眾恐慌，農業部遭受不應該背負的指責，因此他要一肩扛起責任，讓紛擾平息，決定請辭。

該文至今有1.7萬人留言，其中不乏民進黨政治人物回文替陳吉仲打氣，包括民進黨總統參選人賴清德、前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦以及多名立委、議員、參選人。對此，徐巧芯今在臉書PO出完整名單，並痛斥在農業部做出如此荒腔走板的政策以後，這些人還在幫陳吉仲「加油」、「辛苦了」，甚至說是「政務官的典範」。

徐巧芯強調，透過這些整理就知道哪些民進黨的政治人物完全不顧國人食安，哪些粉專側翼一條龍，「總之全黨都要上陳吉仲的車，就算農業部指示廠商『洗產地』被踢爆，一樣力挺到底」。

徐巧芯更諷刺表示，這次到底要一屍幾命？要讓台灣的食安毀於一蛋？她強調，陳吉仲下台，但食安問題仍然繼續延燒，政府必須給民眾一個答案。