圖為陳進興挾持南非武官卓懋祺領養的7個月大幼兒，獲釋時由時任台北市刑大大隊長侯友宜（中）抱出官邸。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜（左）與南非武官之子（右）。（周毓翔攝）

國民黨總統參選人侯友宜美西時間20日參加僑宴，有一名驚喜嘉賓出席晚宴，就是侯友宜於「南非武官狹持事件」中被救出的小嬰兒查克Zach，今年已經26歲，與侯友宜在台上相擁，查克對侯表示，「你對我非常重要，沒有你我就不會在。」

查克是南非武官卓懋祺養子，查克致詞時表示，他很感謝16年前侯友宜讓他跟他生母聯繫上，他開玩笑說，「我現在長比較高了」，侯友宜也比畫了一下16年前他的身高，查克再開侯友宜玩笑，「你倒是長得一樣」，兩人也溫馨相擁，查克說「你對我來說非常重要，沒有你，我就不會在。」

查克受訪時表示，他是透過媒體得知侯友宜要來舊金山，所以才出席這場晚宴，他認為侯友宜是個很堅強的人，也看得出來他非常關心國家跟社會。

查克說，他不太了解兩岸的政治，但是他知道侯友宜是代表國民黨參選總統，「我會支持他」。查克談到16年前見到侯友宜的往事，他覺得很難有個機會可以見到曾經拯救自己一命的人，而且他是那麼的堅強卻又那麼地謙虛。

至於侯友宜是否會是個好的國家領導人？查克說，他知道侯友宜非常關切台灣的國家社會，像是他在擔任警察時，為台灣社會懲奸除惡，「你實在不能忽略他對台灣社會的貢獻。」