作家李昂昨(20日)在臉書點名台北市長蔣萬安，表示自己在北捷遇到3個年輕人坐在博愛座，3人看來沒有不舒服，卻沒人肯讓座。對此，主播宋燕旻表示自己不清楚3位年輕人的真實狀況，但她想分享自己過去的經驗，回憶大四時剛開刀後坐公車，因不易久站便坐在博愛座，卻被中年男子推肩膀要求讓座給孕婦，讓她有苦說不出，坦言當下很想掀起衣服露出傷口，如今看到此事，覺得博愛座不該變成情緒勒索工具。

宋燕旻稍早發文，先強調不清楚李昂所遇到的年輕人情況，但她以自身經驗表示，若不是身體不適，平時絕對不會去坐博愛座，看到老弱婦孺也會讓座，而她大四時曾因開刀穿束腰站不住，某次在學校到打工公司的路上因為不舒服坐了博愛座，沒看到後面有孕婦站立，就被中年男子猛推肩膀，反問：「有孕婦妳不會讓座嗎？」

宋燕旻發文。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

宋燕旻坦言當下很委屈，因為她不是身體健康還不願讓座，「至今這件事情、還有他推我肩膀的那個感覺，過了十幾年了還是存在我記憶中！」另外，她曾因為某年體重比較高、站姿不良，坐捷運時被誤認成懷孕，而讓位的男子後來被一旁的女友驚慌提醒，宋燕旻笑說：「每次講自己肥胖的過去時，我都會拿胖到捷運被讓坐這件事情來自嘲，但我是很感謝這對情侶的！」

最後宋燕旻表示，她不清楚李昂所分享的事件當下情況如何，但社會上確實有很多正義魔人或倚老賣老的長輩，有時看到打扮光鮮亮麗的女性也許當下正忍受經痛，也有孕婦肚子並不突出其實需要幫忙讓座，或有人有其他隱疾，就她觀察，大部分的年輕人都會因為善良而讓座，「但如果搭個博愛座還要有老人跟年輕人的對立，還要情緒勒索，那只會讓社會變得更扭曲跟冷漠而已」。