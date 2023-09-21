截取自《今日美國報》網頁

《今日美國報》20日刊登我駐美代表蕭美琴的投書專文，批評中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，阻止台灣參與聯合國，但該決議從未提到台灣，更未要求將台灣排除在聯合國之外。 她呼籲聯合國及其他國際組織能盡快修正政策，提供台灣人民平等參與的機會。

根據駐美代表處提供的資料，《今日美國報》以「停止跟隨中國，聯合國應由人民而非威權政權治理」為題於9月20日刊登蕭美琴有關我參與聯合國案專文，強調聯合國須對民主台灣敞開大門。

蕭美琴在投書中指出，台灣已轉型為充滿活力的民主社會，成為全球公衛領域領導者，以及關鍵供應鏈上的重要經濟體。然而，台灣仍持續努力在國際舞台上爭取一席之地。

她說，中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，阻止台灣參與聯合國，但該決議從未提到台灣，更未要求將台灣排除在聯合國之外。另今年8月時「中美洲議會」不當援引該決議，決定以中國取代台灣成為永久觀察員，凸顯北京在拉丁美洲影響力不斷增強。

蕭美琴批評，COVID-19疫情凸顯「世界衛生組織」（WHO）應更具包容性，然而在中國政治干預下，台灣的專家持續被禁止參加年度「世界衛生大會」與WHO相關會議。此外，中國還在聯合國捏造對台灣主權主張，甚至連台灣記者與遊客都無法進入聯合國機構。

她呼籲聯合國應儘速停止曲解聯大第2758號決議，此舉不僅有害其法治，更讓台灣人民無法發聲。聯合國應銘記其應由所有人民治理，而非淪為威權政權工具，正如其憲章序言所揭櫫的：「我聯合國人民同茲決心…重申對基本人權之信念」。

蕭美琴也感謝美國支持台灣有意義地參與聯合國，譬如美國聯邦眾議院今夏通過《台灣國際團結法》支持台灣參與國際社會，另G7外長9月18日在紐約也發布聲明，呼籲支持台灣參與國際，並強調台海和平穩定之重要性。

她重申，作為世界良善的力量，台灣已準備好貢獻國際社會，希望聯合國及其他國際組織能盡快修正政策，提供台灣人民平等參與的機會。