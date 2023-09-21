陳子強出身歌仔戲世家，從小接受嚴格武術訓練，年僅8歲就踏進藝圈當童星，長年累積的功夫底子讓陳子強演活多部武行角色，卻也因挑戰高難度動作而摔得滿身傷。他近日在年代《聚焦2.0》透露他從頭部到腰椎都有舊傷，他回憶某次拍戲時因空翻特技失誤而重摔在地，導致第四和第五節脊椎錯位，但陳子強為保住演出機會，選擇咬牙硬撐、並未送醫，不幸在23歲那年脊椎舊傷全部爆發，當時痛到無法行走，被醫師警告「再不治療恐會半身不遂」，陳子強因此花上半年時間針灸和復健，身體才逐漸復原。

陳子強養傷期間重拾畫筆創作，作品各個生動傳神，近期也成功舉辦個人畫展並熱衷於公益活動，他描述生活是「畫畫、捐畫、做公益」不斷輪迴，陳子強也樂此不疲，對於意外開啟畫家的斜槓人生感到相當滿足。

陳子強重傷康復後開始重視養生，在家不僅會拉單槓健身，也會用「撞牆功」將體內淤氣排出，一邊作畫一邊居家運動、保養身心，而醫師也提醒民眾，若身體長出不明黑斑就要當心是否為脊椎退化警訊，尤其當小腿長出大塊黑斑，就可能是腰椎椎間盤突出，建議盡快就醫檢查，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。