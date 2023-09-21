每年9月22日為「國際無車日」，旨在呼籲人們放下汽車，嘗試其他環保交通方式進城，以減少空氣污染與達到減碳之目的，同時凸顯出生活型態改變與善待環境的重要性；由台北市工務局公園處管理的台北典藏植物園為響應世界無車日，規畫以綠建築為主題內容規畫《綠典工程師》課程，盼以寓教於樂的方式為推動綠色生活貢獻心力。

公園處表示，台北典藏植物園在都市裡塑造一個自然綠洲，建築融合環保理念，同時運用綠建築資源規劃環境教育課程，並以卓越的綠建築特性成為城市中的環保典範。

公園處指出，園區的綠屋頂利用太陽能發電，不僅減少能源消耗，還有助於減少碳排放。此外，園區的屋頂綠化植栽不僅美化環境，還能淨化空氣、調節氣溫、增加保水性能，這些特性都有助於減少城市熱島效應。綠建築措施不僅降低了能源消耗，還提供民眾一個綠色休憩的空間，展現了可持續發展的未來樣貌。

公園處圓山公園管理所主任楊國瑜表示，台北典藏植物園為環境教育設施場所，為響應世界無車日與淨零排碳的理念，以綠建築為主題內容規畫《綠典工程師》課程，走訪綠屋頂鳥瞰新生公園，了解建築的設計巧思，還能認識園區的植物與臺灣生態的縮影，歡迎有興趣的機關團體申請。