柯文哲批長照2.0 賴清德：那就讓他批評 工作讓我來做。曾薏蘋攝

民進黨、民眾黨總統參選人賴清德、柯文哲今皆發表長照政見，被問到柯文哲批評長照2.0預算不夠、照顧不足、制度無著，賴清德表示，要比較前總統馬英九跟總統蔡英文誰對長照工作著力較深、成果較顯著，其實一目了然，如果還有人要批評目前的長照制度，「那就讓他批評，工作讓我來做」。

賴清德今召開「國家希望工程」國政願景第3場發表會，會後媒體提問時，被問到，柯文哲同一時間也公布長照政見，雙方有無隔空拚場意味？

賴清德表示，應該是巧合，國家希望工程已經討論1、2年，也老早就排定總論及各項目記者會的推出時間。

至於柯文哲批評長照2.0陷入預算不夠、照顧不足、制度無著的困境，賴清德說，馬英九時代一年長照經費僅50幾億、據點700多個、2萬多名長照服務員，薪水都不到3萬元。

他細數，但蔡總統執政後積極推動長照，預算提高到650億元、據點擴大到1.2萬個、長照服務員薪水也來到3萬多至4萬多不等，並增加到9萬多人。

賴清德強調，要比較馬英九、蔡英文兩任總統誰對長照工作著力較深、成果較顯著，其實是一目了然。