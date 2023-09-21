國民黨總統參選人侯友宜參訪國民黨駐美總支部。（周毓翔攝）

國民黨總統參選人侯友宜進行舞獅點睛儀式。（周毓翔攝）

國民黨總統參選人侯友宜美西時間20日在舊金山進行訪美最後一天行程，侯友宜受到熱情僑胞歡迎，走訪國民黨駐美總支部、洪門致公總堂，追尋國父孫中山足跡，晚間再出席僑宴。據了解，侯友宜此行前曾與前高雄市長韓國瑜餐敘，並交換意見；侯友宜被問及此事時強調兩人本來就經常聯絡見面，「我們友誼不變。」

侯友宜美西時間20日上午結束與科技界座談後，便前往舊金山唐人街，先到聖瑪莉公園國父銅像前獻花，接著參觀國民黨駐美總支部，該支部同時也是美國金山國父紀念館，緊接著又去拜會洪門致公總堂，僑胞熱情以舞獅加上「10萬響砲」歡迎，舊金山警方也協助遊行隊伍控制交通。

侯友宜在國民黨駐美總支部致詞時表示，國父革命是海內外團結凝聚向心力才有機會創建中華民國，而洪門弟兄出錢出力支援革命，黃花崗72烈士有29位洪門弟兄，創建民國後，洪門弟兄也沒去要重要職位，這就是「成功不必在我」的精神。他並強調這次選舉非常重要，蔡政府執政後，他們都忘了我們國家叫中華民國，他來到此地，是要承載歷史，堅定腳步，團結所有力量，最後一定會贏。

侯友宜晚上前往僑宴時接受聯訪，總結此次訪美行，侯友宜說，這次最主要讓美方了解他身為國民黨總統候選人，如何扮演讓台海安定、台灣安全、世界安心，在所有拜會過程中，不管政界、智庫、橋社，都很清楚陳述台灣身為印太地區重要成員，台灣會成為負責任的一方，「我會領導台灣成為和平促進者，風險降低者。」

至於有媒體報導美方質疑九二共識是過期牛奶，侯友宜澄清，這些都是子虛烏有、不是事實，他拜會所有國會議員幾乎都一致問台海的問題，問他如何讓台海安定、台灣安全，尤其如何在印太連線扮演好自己的角色，沒有提到所謂的過期牛奶說，都不是事實，也沒有這回事。