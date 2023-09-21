打擊黃牛再祭重拳！行政院會今日通過教育部體育署研擬的《運動產業發展條例》第24條之1修正草案，將送請立法院審議，修正部分比照《文化創意產業發展法》的罰則，未來販售黃牛票將重罰處每張票券10至50倍罰鍰，若以掃票機器人等不正方式大量取得票券，可處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

行政院4月通過文化部《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，未來販售黃牛票將重罰處每張票券價格10至50倍罰鍰，但體育運動賽事的黃牛票同樣猖獗，卻不適用此法。多名民進黨立委呼籲體育署拿出打擊黃牛決心，體育署表示，將修訂《運動產業發展條例》部分條文，期望杜絕層出不窮的黃牛現象。

體育署指出，近年國內運動賽事或活動蓬勃發展，帶動國人參與體育活動風氣，為遏止以不正當方式取得運動產業票券轉售而獲取暴利行為，保障民眾觀賞運動賽事或活動之權益，確保運動賽事或活動票券正常流通，以提升運動賽事或活動觀賞人口效益，健全運動產業發展，因此修正《運動產業發展條例》第24條之1修正草案。

體育署表示，未來將針對超過票面金額或定價販售，按票券張數，處以票面金額10至50倍罰緩之外，亦就蒐集他人身分證統一編號、隨機身分產生器或大量登錄假帳號等購買票券或以外掛程式，如掃票機器人等不正方式大量取得票券此類行為者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

體育署指出，主管機關為調查或取締前述違規事實時，得洽請警察機關派員提供協助。此外，為有效杜絕加價販售運動賽事或活動票券行為，同時也建立檢舉獎勵制度，提高檢舉誘因，並授權訂定辦法完備相關程序及措施，鼓勵民眾勇於檢舉違規事實，共同維護市場秩序。

體育署表示，目前雖僅有少部分熱門運動賽事滿場，以及偶有媒體報導黃牛票爭議，政府仍應正視運動賽事或活動票券管理規範的重要性及必要性，因此本次修法涵蓋行政罰及刑罰之處罰規定，在違規事實的調查及取締上，可尋求警察機關協助，並輔以檢舉獎勵制度等措施，將有助於匡正亂象，回應各界期待。