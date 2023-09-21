上周因為體能控管缺席2場比賽的邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi），21日重返先發陣容交戰多倫多FC，不料卻在比賽第37分鐘時，梅西因為肌肉疲勞提前退場，仍無礙邁阿密國際以大勝對手收場，最終4比0收拾多倫多FC。

上半場剩下10分鐘左右，梅西摘下了隊長袖標，步履蹣跚地走向場邊，顯然有些不適和沮喪，由羅伯特泰勒（Robert Taylor）替補出場並頂替前鋒位置，坐在場邊的梅西顯得精疲力盡，最終在防護員的陪同下走進休息室，左後衛阿爾巴（Jordi Alba）同樣在上半場先行離場。

無論聯賽或是國家隊，梅西都是陣中絕對主力，雙線出賽也讓他的身體大感吃不消，自7月22日加盟球隊初登場以來，梅西連續為邁阿密國際出戰11場賽事。本月8日交手厄瓜多，梅西在比賽尾聲感到不適，隨後缺席了5天後對陣玻利維亞的比賽。雖然經由阿根廷隊醫檢查，梅西沒有任何肌肉受傷的跡象，但邁阿密國際總教練馬提諾（Tata Martino）仍是讓他在17日的比賽休兵。

邁阿密國際藉由這場大勝全取3分，距離季後賽席次剩下5分積分差，但未來兩周球隊將消化4場賽事，包含一場美國公開盃決賽。馬提諾表示梅西和阿爾巴將接受球隊每日觀察，也確定梅西不會在25日面對奧蘭多城的聯賽中登場。