亞運成棒隊旅外球員到齊後今天安排練球，20歲旅美投手林昱珉本季收穫多，達成自己設定投球局數、球速2大目標；首度披上亞運國家隊戰袍求表現，要變更好更壯，把知名度打出來。

備戰10月1日開打的杭州亞運棒球項目，台灣隊今天安排練球，陣中旅外球員都已到齊，旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉本季從小聯盟高階1A出發，7月被升上小聯盟2A，為生涯最高層級。

林昱珉本季在2A出賽總計11場先發投61局，戰績5勝2敗、防禦率4.28；本季在小聯盟2個層級合計24場出賽都是先發，總計投121.1局投出140次三振，戰績6勝5敗，防禦率3.86、表現亮眼。

林昱珉19日返台，今天練球時接受聯訪表示，今年球季有蠻大收穫，季中意外得到機會被叫上2A，有完成季前自己設定的目標，投滿120局、球速達95哩（153公里），今年完整打完一季，到了季末也體會到身體的疲勞感，學會怎麼去調整也是收穫。

林昱珉表示，今年球季球種上沒有太大不同，針對相對陌生的球種也都會跟教練團討論、學到很多，體重上增胖至72公斤，多做重量幫助球速提升。

林昱珉今年初錯過打經典賽機會，現在有機會披上亞運國家隊戰袍，林昱珉表示，第1次跟這麼多前輩一起比賽，會把握機會從他們身上挖寶；至於沒能打經典賽，林昱珉表示，教練團有自己的考量，會想辦法練得更強壯、把知名度打出來。

今年打完整個小聯盟賽季後再打國際賽，林昱珉表示調整上沒有太大問題，回台後也休息了幾天，已經足夠；至於亞運有沒有想對上哪支球隊，林昱珉開玩笑說是地主中國，接著補充說明，一切照教練團安排，想辦法達成教練團交代任務。（編輯：陳仁華）1120921