台南市政府工務局今天辦理大埔橋改建動土典禮。（台南市政府工務局提供／張毓翎台南傳真）

大埔橋橋體老舊，通洪斷面不足。（台南市政府工務局提供／張毓翎台南傳真）

現況橋寬5.2公尺十分狹窄，一次僅供單一方向車輛行駛。（台南市政府工務局提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山區大埔橋是連接東原里與嶺南里的重要橋梁，因橋體老舊且護欄碎裂、鋼筋外露，地方企盼改建，改善山區道路交通品質，經市府積極爭取中央補助，加上地方配合款，籌措1.36億元，於21日動土改建，預計2025年完工

大埔橋位於東山區區道南99線，南、北向連接區道南106線及南105線，為東原里及嶺南里區間的地區公路，現況為3跨T型梁橋，橋長60.17公尺、寬5.2公尺，因為橋寬過小，導致橋上無法會車，且橋梁梁底較低，影響排水。

為了改善，市府向中央爭取到6202萬元的補助，再加上地方自籌配合款7435萬元，共1.36億元將用於改建大埔橋。工務局表示，大埔橋改建後配置2跨I型鋼橋，梁底抬高0.88公尺、橋長將增加至83.4公尺、橋寬亦增加至8公尺，含雙向車道。

今天動土典禮，台南市副市長趙卿惠、工務局代理局長陳世仁、東山區長呂煌男，市議員張世賢、王宣貿、李宗翰及當地多位里長都來參拜，祈福工程順利完成。

趙卿惠表示，為確保施工期間，民眾通行便利，舊橋拆掉前擬先搭建便橋，整體改建預計後年汛期前可完工通車，拓寬提高也拉長，除可改善排水功能外，也能提升用路人行經時的安全及便利。