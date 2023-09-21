立院第10屆第8會期常設委員會召委選舉25日舉行，據傳國民黨團在黨團合作上釋出誠意，衛環委員會召委擬禮讓民眾黨立委吳欣盈擔任。國民黨立院黨團總召曾銘宗今上午受訪時直言「很有可能」，並強調他與民眾黨團1個月前就開始談，兩黨在教育文化委員會、衛環委員會部分可望合作，從黨團開始合作會是「藍白合」好的開始。

國民黨今舉行立法實務研討會，曾銘宗就衛環召委禮讓吳欣盈一事做出回應，他說，「這很有可能」。而為防止上次召委選舉「綠白合」導致翻盤，他和民眾黨團總召邱臣遠也提前保持聯絡，溝通時程起步更早，兩人約1個月前就有所洽談，目前已有初步共識，未來可望保有共識。

曾銘宗認為，「藍白合」早晚會水到渠成。至於國民黨總統參選人侯友宜提出取消巴氏量表等政見，是否有和邱臣遠談好，以利在藍白黨團合作後推動？他則回應，政見部分兩黨沒有特別的意識形態，且非常相似，大方向都一致。

曾銘宗說，藍白黨團合作是「藍白合」好的開始，而藍白黨團從25日召委選舉到後續朝野攻防、或修法草案提出連署等，雙方都能更好地合作。他也強調，召委選舉藍白合之所以水到渠成，就是因為兩黨大方向一致，超過6成5的民眾希望下架民進黨，更是驅動兩黨合作最重要的力量。