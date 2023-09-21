作家李昂昨在臉書稱身體不適，搭捷運卻遇到3位年輕人不讓座，點名台北市長蔣萬安應明訂博愛座的使用方式，引發網友論戰，甚至被媒體人酸是老嬰。李昂今再發文還原整起事件的經過，指第一位男乘客一臉享受地坐在博愛座上聽音樂，卻說自己身體不適，她也沒強求對方讓座，轉往2個看起來像高中生的女生問能否讓座，她們卻連話都不願說，只回了一個白眼，這才是真正觸怒她，讓她發文的原因。

71歲的李昂今在臉書發文還原「博愛座事件」，當時她搭淡水線在忠義站上車，準備要去台北101和一位來自波蘭的教授見面，而這段時間她在拍一個英文的紀錄片，加上本身有高血壓的問題，然後又忙著安排10月去法國的事宜，因此忙到很累，一上捷運就詢問一個坐在博愛座的年輕男生能否讓座。

李昂表示，當時那個男生帶著耳機聽音樂，看到她說話才把耳機拿下來，接著就露出一副你奈何不了我的表情說「我身體不舒服！」不論事實真相為何，她都尊重這個男生，接著她轉向博愛座的另一邊，是2個看起來像是高中生的年輕女生，詢問他們能否讓座，結果卻得到非常藐視、翻白眼的回應，連話都不肯說。

李昂指，昨天的貼文引起網友討論，有些人說年輕女乘客可能懷孕了，但高中生就懷孕？台灣生育率這麼低，真的太恭喜了。而且大家看看照片，她們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以直接明講，若是如此她沒話說。

李昂也說，她當時沒戴口罩，也沒化妝，而她的高血壓受到這樣的刺激，臉色一定很難看，後來一位年約5、60歲的婦人讓座給她，讓她很感激，因為對方看起來也是有坐下來需要的人，最後她在北投站換車，因為這是紅線的另個起站，基本上都會有位置坐，但就是因為這樣折騰，導致她遲到15分鐘才到台北101與那位波蘭教授見面。

李昂表示，只要有正當理由或態度和善，她都尊重，但這個三白眼的女生，才是真正觸怒她，讓她發前一篇臉書的原因。至為什麼要問蔣萬安呢？因為隨著台灣的人口老化，這樣的糾紛只會越來越多，那麼是不是應該要有一個更明確的規範大家都可以遵守。

李昂並強調，這畢竟是博愛座，不是一般座位，有這樣的機制，希望能有一個大家都能共同遵守的標準。

北市府發言人殷瑋說，原則上旅客發揮愛心，將座位禮讓給有需要的旅客是美德。北捷也有標語「也許他有需要只是你不知道。」殷瑋直言，彼此尊重、相互體諒是台北捷運文化的重要成份；外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。