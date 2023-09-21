聯準會一如市場普遍預期維持基準利率不變，但表明今年會再升息25個基點，而明年可能降息的幅度也縮小，顯示該央行將維持利率「升更高、高更久」的強硬路線，受此影響，隔夜美國債息急升、美股主要指數全面收黑，對利率敏感的科技股和晶片股首表現尤其疲弱。
恆生科技股指數重挫2.03%，成分股幾乎全跌，僅蔚來漲1.3%。小鵬新車G9賣得比舊款便宜，股價重挫近6%，跌幅最大。
中國一線城市廣州放寬外地人購房條件，中海外、碧桂園等內房股普遍上揚。
美國聯準會釋出意外鷹派的信號，隔夜美股大跌，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌0.9%。受此打擊，周三香港恆生指數盤中跌1.26%，報17660.53點。國企股(H股)跌1.2%，報6108點。
聯準會一如市場普遍預期維持基準利率不變，但表明今年會再升息25個基點，而明年可能降息的幅度也縮小，顯示該央行將維持利率「升更高、高更久」的強硬路線，受此影響，隔夜美國債息急升、美股主要指數全面收黑，對利率敏感的科技股和晶片股首表現尤其疲弱。
恆生科技股指數重挫2.03%，成分股幾乎全跌，僅蔚來漲1.3%。小鵬新車G9賣得比舊款便宜，股價重挫近6%，跌幅最大。
中國一線城市廣州放寬外地人購房條件，中海外、碧桂園等內房股普遍上揚。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。