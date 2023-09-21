聯準會一如市場普遍預期維持基準利率不變，但表明今年會再升息25個基點，而明年可能降息的幅度也縮小，顯示該央行將維持利率「升更高、高更久」的強硬路線，受此影響，隔夜美國債息急升、美股主要指數全面收黑，對利率敏感的科技股和晶片股首表現尤其疲弱。

恆生科技股指數重挫2.03%，成分股幾乎全跌，僅蔚來漲1.3%。小鵬新車G9賣得比舊款便宜，股價重挫近6%，跌幅最大。

中國一線城市廣州放寬外地人購房條件，中海外、碧桂園等內房股普遍上揚。