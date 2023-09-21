俄羅斯總統蒲亭在當地時間20日於聖彼得堡會晤中共中央外辦主任王毅。王毅表示，中方願與俄方一道，增進戰略互信，雙方要多加強多邊戰略協作。

根據中國外交部網站消息，蒲亭（Vladimir Putin）則表示，今年以來，俄羅斯已克服美西方單邊制裁衝擊，經濟開始恢復增長，各種機能正常運轉，期待與中方加強規劃，深化務實合作。

據中方發布的訊息，蒲亭表示，今年3月中國國家主席習近平對俄羅斯進行具有劃時代意義的訪問，取得圓滿成功，體現了俄中全面戰略協作夥伴關係的高水平。

他又說，俄方高度讚賞並積極支持共建「一帶一路」倡議，反對對倡議的歪曲抹黑，願加強歐亞經濟聯盟同倡議對接，推進地區一體化進程。

蒲亭並指，當前國際局勢演變充分印證了習近平對百年未有大變局的戰略判斷。在俄中等各方共同努力下，金磚國家今年成功擴員，推動金磚合作邁上新台階。俄方願同中方在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下保持密切協調，抵制單極霸權和陣營對抗，維護國際公平正義。

據消息，雙方還就當前國際和地區形勢交換了意見。在烏克蘭問題（俄烏戰爭）上，蒲亭重申俄方願通過對話談判解決問題。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，兩人在會面時，蒲亭很高興接受習近平邀請他10月訪中。

中國將於下個月在北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。蒲亭指出，「一帶一路」倡議完全符合俄羅斯利益，也與俄方打造的「大歐亞空間」的想法一致。

不過，對於蒲亭是否於10月訪中並會見習近平，昨天的中國外交部記者會上，發言人毛寧回應稱，目前沒有可以提供的訊息。（編輯：周慧盈）1120921