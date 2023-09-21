高雄邱姓女快遞司機開車時右轉時撞倒陳姓女機車騎士後揚長而去，陳女不滿邱女肇逃，氣得報警處理，邱女到案後喊冤強調根本不知發生車禍。高雄地院法官調查發現，機車位於貨車的視線死角，撞擊後邱女沒有煞車、加速逃離等反應，判定邱女當時不知道發生車禍，判她無罪，可上訴。

判決指出，去年8月27日下午4點多，邱女開著小貨車行經大寮區和業六路與和業三路路口，同方向行駛的陳女、機車左後視鏡和把手與貨車擦撞，當場失去重心倒地，人也在地上滾了數圈。

陳女發現邱女揚長而去，氣得報警怒揪肇逃，檢方則依肇逃罪起訴邱女。

開庭時邱女喊冤，聲稱當時確實不知道有任何擦撞的情形，如果知道發生車禍，一定會停車下來處理，她是直到警察找上門才知道發生車禍。她的律師也說，車禍發生當日及隔日，邱女所駕貨車檢核表，均未發現有車損狀況，可證明邱女確實不知道發生車禍。

法官當庭勘驗路口監視器畫面，發現陳女當時騎車緊跟在邱女貨車右側，可能進入邱女的視線死角，導致邱女右轉時沒發現陳女進而擦撞。陳女被撞倒後，邱女在沒有踩煞車、加速的情況下順順駛離現場，與肇逃的反應不同。此外，邱女事後順勢將公司車返還，並沒有拖延，判定她確實不知情，判無罪，全案仍可上訴。