高雄33歲楊姓男子於今年4月30日晚間酒後騎車，他因為違規與沒有戴安全帽在杉林區台29線被警方攔查。未料警員在要求楊男於拒測酒測單簽名時，楊男竟然以「死跛腳」等罵警察，甚至咬警察與吐口水。橋頭地院審理後，依傷害罪處楊男徒刑3月。可易科罰金。

楊姓男子於今年4月30日晚間9時許騎車行經杉林區台29線44.1公里處時，因未開啟大燈及未戴安全帽，被旗山分局杉林分駐所郭姓與盧姓兩名警察攔查，警員發現楊男渾身酒氣，但楊男拒絕接受酒測，警員經告知其權利並請楊在拒測酒測單簽名時，楊竟然以台語「是沒有被揍過」、「死跛腳」、「靠北三小」等語辱罵警察。

楊男隨後要離開現場，警員要求楊男到派出所查驗身分與開單舉發，以及保管機車，但楊男不從且突然情緒激動，對兩名警員大聲咆哮，在警員對他逮捕壓制欲上銬時，楊與警方發生拉扯，還咬傷盧姓警員的右前臂並吐盧口水，過程中郭姓警員的左前臂也有擦傷。

旗山警方依法逮捕楊男，訊後移送橋頭地檢署，監察官聲請簡易判決。法院審理後，依傷害罪處楊男徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

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