為了怕一般衛生紙無法完整清潔肛門，許多人排便後會使用濕紙巾擦拭肛門，但胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，此舉未必較衛生，因為濕紙巾可能會刺激皮膚，還更容易滋生細菌。他建議，有痔瘡、便秘的人，最好的清潔方式仍為水洗加上烘乾，因為水洗最能清潔私密處的皮膚，這是濕紙巾無法替代的。

黃軒在其臉書粉專表示，許多人怕排便後只用一般廁所衛生紙無法清除糞便殘渣，會使用濕紙巾，在某種程度上，濕紙巾確實能較一般衛生紙，更能清潔肛門周圍的糞便和細菌，但也存在著健康風險。

濕紙巾主要是不織布和水，水是萬物的根源，含水的東西很容易腐敗和滋生細菌，因此濕紙巾一般都會添加酒精或其他化學成分，來避免細菌滋生。黃軒表示，這使得濕紙巾可能刺激皮膚，尤其是敏感皮膚，且因濕紙巾含有水分，可能較更容易滋生細菌。

他建議，其對於有痔瘡、便秘患者與經期女性，最好的清潔方式仍然是水洗加上烘乾。「水洗可以在最大程度上清潔私處皮膚，這是濕紙巾無法替代的。」因此，建議大家在洗澡時仔細清洗肛周，日常也可以養成使用智慧馬桶等水洗方式清潔肛周的習慣。

對於習慣用濕紙巾清潔肛門者，黃軒提醒，濕紙巾應與廁所衛生紙配合使用，首先使用衛生紙擦拭掉大部分糞便，然後使用濕紙巾進行最後的清潔。此外，最好選擇「不含酒精」的濕紙巾、弱酸性PH值、選擇密封性強的濕紙巾，以避免過敏反應與遭細菌感染的風險。