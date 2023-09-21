女星唐德惠外型美豔，1996年擔任《搶錢雙響炮》外景主持人，正式進入演藝圈，後來出演電影《狗蛋大兵》、電視劇《戲說台灣之驚世媳婦》等，她在1年半前遁入空門出家為尼法號「傳蓮」，近日她上節目分享近況，以及透露不剃頭的原因。

唐德惠出道時和日本知名女優小澤圓和香港男星王書麒拍三級片《偷情男女》，就此打開知名度，不過2021年決定遁入空門出家為尼法號「傳蓮」，唐德惠近日上節目《命運好好玩》透露沒有剃髮的原因，在於以前拍戲害她頭受傷，結果傷口又被太陽過度曝曬，導致蜂窩性組織炎，後來出車禍，剃頭之後的皮膚相當幼嫩與脆弱，入佛門後在師父的允許下才留頭髮，而許久沒上節目的她，看起來容光煥發，氣色十分紅潤。

唐德惠分享自身經驗。(影片來源/命運好好玩 官方頻道)

事實上，唐德惠篤信佛道教，同時也是三太子的乩身，她說自己當藝人時沒想過當修行人，幾年前一個微妙的機緣，莫名感受到修行機會已到，遂成為三太子凡間代言人，而當時她動了出家的念頭，跟家人溝通後就正式出家。