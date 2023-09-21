杭州亞洲運動會成棒隊練球，總教練吳思賢說，全員到齊時間有限，要儘快整合默契；先發投手目前安排5人，但捕手只帶2人，吳思賢笑說，如果有需要，林子偉會是人選。

亞運棒球項目10月1日開打，棒球代表隊今天起在天母棒球場練球，由於陣中有17名職業球員，旅外球員首度加入訓練，另還有中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊野手林子豪和林安可，其餘中職球員陸續報到。

吳思賢表示，9月25日出發、10月1日首戰開打，時間很緊湊，最重要是快點做好整合，尤其是默契方面，守備和戰術配合都要時間；旅外球員加入練習，也還需要時間熟悉球員。

為避免遭情蒐，吳思賢沒透露太多先發投手安排，只說目前設定5名先發投手，其餘投手牛棚待命，中職投手鄭浩均、古林睿煬都可能先發。

至於捕手是旅外球員林家正和中職戴培峰，吳思賢表示，亞運場次不多，兩人各有特色，一個攻擊較好、一個領導能力佳，會看戰況和與投手搭配情形安排。

他說，如果捕手戰力真有缺口，具旅外資歷、現效力中職樂天桃猿隊的林子偉可頂替，之前有看過林子偉蹲捕，但吳思賢笑說，還沒跟林子偉講，「當作給他驚喜」。（編輯：李明宗）1120921