行政院會今天通過攸關囤房稅2.0的房屋稅修正條例，房屋稅改採全國歸戶，囤房族稅負將加重；同時，單一自住房屋（排除豪宅）將享房屋稅率降至1%的優惠，預估受影響數約310萬戶。

行政院會議今天討論通過財政部擬具的「房屋稅條例」部分條文修正草案，住家用房屋將採全國歸戶；持有多戶、且未作有效使用者，則課徵較高稅率，兼具空屋稅精神，符合公平正義。

財政部指出，單一自住房屋現值在一定金額以下（排除豪宅），將享有房屋稅率1.2%降至1%的優惠；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為現行的自住稅率1.2%。

「非自住」房屋方面，除囤房稅採全國歸戶，法定稅率從原1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋。

財政部進一步表示，調降全國單一自住房屋稅率，預估受影響房屋數約310萬戶、稅收減少約新台幣23億元。其餘修正部分，包含調整非自住房屋稅率，預估受影響房屋數約96.8萬戶至135.8萬戶、稅收增加約45.7億元至55.7億元。

財政部表示，將積極與立法院朝野各黨團溝通，希望囤房稅2.0方案能自民國113年7月1日起實施。