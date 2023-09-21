賴清德：住宿式服務機構使用者 未來一年最高補助18萬元。曾薏蘋攝

民進黨總統參選人賴清德今公布「健康台灣」、等政見；賴清德主張擴大「住宿式服務機構使用者補助方案」，未來一年最高18萬元；更強調，前總統馬英九時代一年長照預算大概50億元，總統蔡英文時代則增加到650億元，目前財務的狀況尚稱穩健，也會規劃財務來源，未來擴大居家式長照服務的時候，他會另闢財源，落實醫療制度。

賴清德今天召開「國家希望工程」國政願景第三場發表會，以「健康台灣 樂齡幸福社會」為主軸，發表「健康台灣」、「長照3.0」等政見，宣誓打造台灣成為樂齡、幸福的社會。

賴清德在長照3.0部分提到「強化重度失能者照顧，優化住宿式服務機構」、「照顧不離職、照顧有喘息」、「提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能」、「打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務」四點。

他說，「強化重度失能者，優化住宿式服務機構」，新增居家或社區的晚間到宅照顧；增加住宿式服務機構的量能；擴大「住宿式服務機構使用者補助方案」。

至於「照顧不離職、照顧有喘息」；他說，鼓勵企業落實彈性工作安排；強化提供家庭照顧者「喘息服務」；擴大試辦「全責照護制度」；改善巴氏量表，建立多元標準，滿足照顧服務需求。

賴清德說，「提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能」，如擴大基層關懷據點服務量能；加強社區式服務據點「照顧服務」功能；推動照顧科技創新。

在「打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務」；他說，建立以長照社區整體照顧體系為基礎的共生社區；補助醫院銜接長照所需的人力負擔；落實居家醫療與長照接軌，推動高齡者家庭醫師制度，並促成跨專業聯繫，優化居住無障礙空間。

被問到對於長照機構式補助，先前政府1年補助6萬元，賴清德說，現在是12萬元，未來可望逐步達到18萬元，1個月1.5萬元這樣規模。

至於機構式長照服務補助增加到12萬元，青平台基金會董事長鄭麗君會後補充，政府已經送出明年預算約78億元，所以，再推估，再增加約40億元。

至於照顧父母是否可以如生小還有產假般得到帶薪的休假，賴清德表示，政府可以幫家庭照顧者喘息服務，派居家照服員到宅服務。可能是一個下午、幾個小時或一個假日。是不是照顧爸媽可以得到企業有薪價，這個要跟企業大家來談，因為這個沒有辦法，必須是勞資雙方可以溝通的問題。