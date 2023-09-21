為鼓勵學生修習第二外語課程，教育部國教署自3月起，委由國立台南高商編撰發行「高級中等學校第二外語教育推動計畫電子報」，每月以電子郵件發送，即時提供第二外語教育的重要資訊。

教育部國教署說明，每期電子報皆提供多元的專欄內容，從業務宣傳、特色課程、專欄文章、異國風情、語言學習等，涵蓋廣泛的第二外語教育面向。

另外，「特色開班」單元則報導了國立溪湖高中提供日語、德語、西班牙語及越南語等多元語言課程，透過多元文化體驗、外籍教師親自指導發音與情境式實作教學，培養學生語言能力和跨文化理解力。

教育部國教署表示，「高級中等學校第二外語教育推動計畫電子報」也提供豐富學習資源，例如外語學習App、網路學習平台，以及韓國語文能力測驗TOPIK、日本留學測驗EJU等不同語言考試的報名資訊，協助學生精進及成長第二外語能力。

目前電子報正在舉辦學生徵文活動，優秀作品也將刊登在電子報「學生專區」，相關徵文資訊請見「高級中等學校第二外語推動計畫」網站最新消息，歡迎同學們踴躍參與，展現第二外語的學習成果。