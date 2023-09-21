國立新竹特殊教育學校地震避難掩護演練，特殊生戴上安全頭套，由老師帶著到操場避災。（羅浚濱攝）

921國家防災日，蔡英文總統偕同內政部長林右昌和新竹縣長楊文科，到國立新竹特殊教育學校視察學校地震避難掩護演練，特殊生致贈她一幅與狗狗的畫像，致詞離去時媒體詢問「總統對進口蛋問題有什麼看法？」蔡英文笑而不答。

蔡英文在視察特教生避難演練後，在致詞時表示，24年的今天發生了921大地震，造成嚴重災情，因此將9月21日訂為國家防災日，就是希望民眾將防災意識落實在生活中，今天包括新竹特殊教育學校，全國各地校園都進行了地震避難掩護演練，從剛剛演練中，可以看到所有同學都能聽到警報後，在相互協助之下確實完成防災動作，並依序到達指定的避難疏散地點。

蔡英文說，學校透過各種方式，緩解同學們收到警報時的緊張情緒，感謝校長和老師們努力，讓重要的防災教育充分落實，這任務不簡單，需要更多心思和周全的規畫，各位師生的付出令人佩服。

蔡英文並說，地震和其他天災的威脅隨時、隨地都有可能發生，今年土耳其、摩洛哥都發生大地震，全球面對災害挑戰增加，但只要做好準備，就能因應災害發生，保護好自己也保護好家人。

蔡英文希望全國同學可以一起來做防災小老師，把學到的防災知識和家人、朋友分享，大家一起提升校園防災韌性，給孩子們一個最安全、友善的學習環境。