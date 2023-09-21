民進黨、民眾黨總統參選人賴清德、柯文哲今皆發表長照政見，柯文哲指長照2.0的問題是錢不夠、財源不穩，賴清德表示，如果還有人要批評目前的長照制度，「那就讓他批評，工作讓我來做」。柯文哲反擊，「20分進步到40分就非常滿意，那你們就回到歷史去吧！」

賴清德今表示，要比較前總統馬英九跟總統蔡英文誰對長照工作著力較深、成果較顯著，其實一目了然，如果還有人要批評目前的長照制度，「那就讓他批評，工作讓我來做」。

對此柯文哲酸說，「他得很好啊」，賴清德的概念是這樣，本來考20分，經過努力考40分，跟全世界炫耀說我多厲害，欸人家要考80分的，若認為從20分進步到40分就非常滿意，「那你們就回到歷史去吧！」

另外，外傳賴清德昨天緊急開會討論、調閱台北市的長照資料，是否被針對？柯文哲表示，也沒什麼針對，反正大家討論嘛，「他要罵得我都知道，台北市長照覆蓋率很低，你知道為什麼覆蓋很低？因為雇了外籍看護不能使用，這多奇怪的制度？」

柯文哲說，面對問題是解決問題的第一步，台北市再怎麼樣也不可能長照覆蓋率比較低，因為雇外籍看護工3.5萬人 代表這些人被排除在使用長照2.0，沒什麼針對不針對，有哪個地方做不好，「你講出來，我們會改啊」，政策本來就是辯論。