國道1號北向350.1公里岡山路段今（21）日上午9時50分發生1輛營業大貨車行駛減速車道，疑似未保持安全距離追撞前方1輛租賃小客車（圖）的事故。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道1號北向350.1公里岡山路段今（21）日上午9時50分發生1輛營業大貨車行駛減速車道，疑似未保持安全距離追撞前方1輛租賃小客車肇事，造成營業大貨車駕駛42歲王男擦挫傷，送醫院診治。

此國道交通事故已經於今日上午11時6分排除，全線恢復通車，全案由岡山分隊依規定處理，租賃小客車駕駛52歲陳男無飲酒情形，營業大貨車駕駛王男尚未檢測。

國道警察也呼籲，駕駛人開車務必要注意前方動態並保持行車安全距離，以免因為一時疏忽或分心造成自身及其他用路人的危害。