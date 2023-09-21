台灣人口快速高齡化，失智症人口亦快速增加，80歲以上更是每3人就有1人。金鐘視后楊麗音受邀擔任失智友善代言人，她透露，媽媽罹患失智症後變得比較固執，每當她督促媽媽起身運動時，媽媽會回嘴說「恰北北來了！」有時候舉動就像小孩子一樣，讓她哭笑不得。

楊麗音的的媽媽10多年前罹患失智症，當時她發現媽媽誤將小蘇打粉加進綠豆湯，趕緊去檢查才確診。楊麗音說，外婆也罹患失智症，自己很早就關注這個議題，雖然失智症不可逆，但因為有及早診斷，媽媽的病況目前都在控制當中。

不過楊麗音也透露，媽媽有時候比較固執，明明還沒吃藥，卻說自己吃過了，一開始她不知如何是好。即便自己演過諸多失智角色，但仍不知道如何和失智長輩相處，後來才漸漸找到技巧，發現媽媽有時候就像小孩子一樣，要先同意她，不要跟她硬碰硬，過一會兒她忘記了，就會好好吃藥。

今年85歲的英子奶奶也是失智症患者。媳婦分享，英子奶奶每周固定到據點上課，還外出參觀美術館、聽音樂會，原本擔心她會躁動、坐不住，沒想到她靜下心來全場聽完，也很好奇是什麼樂器發出的聲音，讓家人感到很安慰。

根據衛福部委託失智症流行病學調查，國內約有32萬名失智症患者。衛福部次長周志浩表示，65歲以上長者每13人就有1人，85歲以上更是每3人就有1人失智，隨著人口高齡化，失智症患者勢必越來越多，預計到了2030年會比現在增加40％。

國民健康署社區健康組長李嘉慧指出，台灣即將在2025年進入超高齡社會，根據統計，年齡每增加5歲，失智症盛行率倍增！最重要的是，失智長者要在第一時間被發現、診斷，並獲得妥善照顧，在社區生活得好，不僅靠公部門努力，也需要很多更多鄰居朋友來參與。

每年9月是國際失智症月，國民健康署串聯22縣市支持「同在行動＋1」，號召民眾一起鼓勵失智者發揮自我能力，走出封閉、融入社會，讓台灣成為失智友善，共榮、共好及共老的互助社會。