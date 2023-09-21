新竹縣竹北市成功六街一處工地建案21日上午發生工人墜樓意外，一名45歲台灣籍臨時工疑似不慎失足，從8樓墜落到1樓，當場無生命跡象。新竹縣消防局接獲報案派員前往，發現男子腦漿外溢已明顯死亡。

竹北市成功六街一處大樓工地上午9時許發生墜樓案件，報案人表示一名臨時工人從8樓墜落到1樓，消防局派遣光明91前往，消防人員抵達現場回報患者已明顯死亡，腦漿外溢，臟器外露，交由員警處理。

警方初步判斷疑似為失足墜落，詳細事故原因仍待釐清中。