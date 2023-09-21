花蓮吉安鄉內目前有20名人瑞，其中有6人今年足滿百歲，鄉長游淑貞（右1）近日分別前往6名長者家中親送賀禮，祝福長輩健康久久。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉內今年有6名長者足滿百歲，鄉長游淑貞（前左）近日分別前往6名長者家中親送賀禮，發現住在永興村彭吳玉美（前中），竟是前縣長吳水雲（前右）的胞姊，令公所團隊相當警喜。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉生活環境舒適便利，吸引許多民眾移居養老，隨重陽節將至，鄉公所今年將發出近1.6萬份敬老金600元，並贈送「百歲金牌」給20名百歲人瑞。鄉長游淑貞近日分別前往6位今年足滿百歲的人瑞家中親送賀禮，祝福長輩健康久久。

吉安鄉今年度將重陽節敬老禮金發放年齡下修至65歲門檻，預計發出1萬5576份，其中，鄉內超過百歲的人瑞高達20人，最高齡為104歲，鄉公所除致贈敬老紅包，也特別送上純金的「百歲金牌」，祝福長者健康幸福長長久久。

20名人瑞中，有6人今年足滿百歲，包括永興村彭吳玉美、慶豐村陳姐、永安村葉笋妹、干城村劉月美、南昌村李旗芬、北昌村吳黃瓊珠等，鄉長游淑貞在節慶前夕，分別前往6人家中，親贈刻有個人姓名的客製化「純金百歲金牌」，表達對於長者祝福與感謝之意，

特別的是，當游淑貞拜訪彭吳玉美時，發現她竟是前縣長吳水雲的胞姊，感到又驚又喜，其家人見鄉公所團隊親自獻上純金的祝福，則滿懷感謝與歡喜，並分享長壽的秘訣為和樂家庭、子女孝順。

另外一名人瑞陳姐也分享她的長壽秘訣為簡單生活、勤勞耕作，她說，現在有20個孫子、18個曾孫，盡享天倫之樂，沒想到如今又能公所團隊親贈與的金牌，喜悅之情溢於言表，這份珍貴的百歲紀念將放在家中明顯之處，滿足分秒日常得以品味百歲人生的喜悅。

游淑貞說，長者篳路藍縷用青春、智慧與努力成就家庭與現今社會的卓越和圓滿，每份敬老金及每面金牌都代表著眾人的祝福、發想著家庭行孝的作為、啟發著社會敬老的溫馨，鄉公所未來仍將持續運用資源，完善、落實老年安養照護責任。