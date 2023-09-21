中新網報導，大陸國新辦21日就中國交通可持續發展舉行記者會。中國大陸交通運輸部運輸服務司負責人王繡春稱，2023年中秋、十一假期從9月29日到10月6日，共8天，大陸全國收費公路繼續對7座以下小型客車免收通行費，免費時段是9月29日0時到10月6日24時。

據指出，預計大陸今年中秋、十一假期從出行流量看，總體流量比較大。結合客流監測以及前期客票預售情況，預計假期期間探親流、旅遊流將高位疊加，跨區域中長距離出行需求將明顯增加。全社會人員流動量、營業性客運量與2022年同期相比，都有比較大幅度的增長，預計大陸高速公路日均流量同比2022年上升超過四成，假期首日大陸高速公路流量可能突破歷史最高值。

從時間分布看，出行時間更為集中。假期第一天是中秋節，出程客流集中度會比返程客流集中度更高，旅遊探親出行需求將集中釋放。整個假期的公路出行最高峰預計將出現在9月29日前後，路網通行壓力比較大。

從空間分布看，出行空間較為集中，假期期間，中心城市、重點旅遊城市將成為出行熱點地區。京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈這些區域的路網流量比較大。大中城市周邊高速公路出行較為集中，部分路段可能出現擁堵緩行的情況。

王繡春表示，針對這些特點，交通運輸部門將加強客流需求研判，完善運輸組織方案，強化客運樞紐、重點旅遊景區等區域運力投放，強化城鄉客運線路和鐵路列車、民航班機、水路客運航線銜接，全力滿足廣大人民群眾假期出行需求。同時，將及時發布客流資訊，加強出行引導。

王繡春建議旅客，一是規畫出行，合理選擇出行目的地、出行方式和出行時間，關注出行動態資訊、免費通行政策，理性錯峰避峰出行；二是遵守交通秩序，按照車站和隨車工作人員指引，有序進出站、購票、安檢、候車、乘車，共同營造和維護良好出行環境；三是安全出行，選擇正規客運車輛出行，乘車期間主動佩戴安全帶，自駕人員要即時關注途經區域的天氣變化情況。