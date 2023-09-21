衛福部彰化醫院整形外科呂明川醫師指出，男性女乳症影響心理層面較嚴重。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化1名17歲的賴姓男高中生上游泳課時被同學發現胸部大，不但被取「C先生」的綽號，還被嘲諷可當女優，讓他自信盡失，連游泳課都不敢上，甚至轉學。賴母心疼愛子遭遇，帶著兒子到到醫院做微創整形手術，不但恢復自信，也重新愛上游泳課 。

衛福部彰化醫院整形外科呂明川醫師指出，男性女乳症在臨床上很常見，有些人不在意，但也有人因在意而盡量縮胸走路，造成駝背，還有些個案遭受言語霸凌，心理受創，不願面對人群。

這起個案的賴姓高中生就因此而轉學，也不敢再游泳，不敢穿淺色衣服，怕因胸部激凸引起他人異樣眼光。

賴姓高中生的母親表示，以前孩子在夏天碰到體育課就跟她說不舒服要請假，後來她才知道孩子因為游泳課被諷胸部大，還被笑說「你都不用隆胸，就有女人的胸部」，還取了「C先生」的綽號，嘲笑孩子的胸部有C罩杯。

她看到孩子心靈受創，一再安慰，卻無法去除其內心的陰影，所以轉學，重新開始，又怕事態重演，才想透過整形，撫平外觀也撫平心理。

呂明川說，他還曾遇到另１起個案，1名32歲的陳姓男子酷愛重訓，希望練出健壯的胸肌，但胸部有男性女乳症的情況，怎麼練也消不下去，因此求診。

上述2起個案都透過抽吸及切除乳腺的微創方式，讓胸部變得平坦，術後1週即看到明顯的效果，胸型變得美觀。

呂明川強調，男性女乳症的手術已十分成熟且穩定，而且微創的傷口小、恢復期短，沒有後遺症的問題，若不做手術，其實對其生理也不太會有影響，重點在於心理層面。

男性女乳症常見於嬰兒、青少年及老年，因荷爾蒙變化而引發，嬰兒和老年通常不太會在意，最困擾的來自於青少年時期，造成自信心受損、衝擊社交生活等後遺症，其他因疾病或藥物也可能造成男性女乳症。