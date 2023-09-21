台北捷運公司運輸本業虧損，開源節流下也節省電費，但不少乘客反應冷氣溫度不夠、車廂悶臭。台北市長蔣萬安8月出手解決，將空調調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻23度。但19日仍發生旅客於公館站昏倒情事，北捷表示，當日雖曾進行空調維護作業，但事發時空調均已開啟。

北捷指出，19日下午5時43分，一名男性旅客於公館站月台候車時突然昏倒，保全發現立即前往關心，並通報站長協助處理，站長抵達時該旅客已清醒。站長詢問是否需要通知親友到站或送醫協助，旅客表示無需協助，後續搭乘列車離去。

北捷說明，捷運車站空調溫度依台北市政府產業發展局頒布的「台北市工商業節能減碳輔導管理自治條例執行作業要點」，「營業及辦公場所室內冷氣平均溫度須保持在攝氏二十六度以上」辦理。上、下午尖峰時間會加大空調送風量，溫度採階梯式規劃，由站外至車廂逐漸降低，目前月台層溫度為26至28度間，調降則依法規辦理。

北捷表示，19日公館站於離峰時段上午10時至下午4時20分，進行例行空調維護作業，作業期間須短暫停止一側空調運作，另一側則正常運作。事發當時兩側空調已開啟，溫度持續調節中。