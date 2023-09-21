永豐銀行金門分行行員機警成功協助阻詐，金城分局長方子欽(右)今日特別前往該分行表揚。(圖／警方提供)

金門一名男子在虛擬貨幣交易平台「bitopro 幣託」從事投資行為，至銀行欲轉帳新台幣35萬元至「專屬銀行帳號進行加值」投資，幸虧行員察覺有異成功阻詐。為感謝金融機構行員的機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方，共同攔阻詐騙義舉，金城警分局長方子欽今(21)日上午特別前往永豐銀行金門分行表揚副理蔡淑群及行員張巧旻，感謝並協請持續辦理反詐騙工作。

警方指出，居住金門的A先生，在虛擬貨幣交易平台「bitopro 幣託」從事投資行為，19日打算透過永豐銀行金門分行轉帳新台幣35 萬元至「專屬銀行帳號進行加值」投資，以便虛擬貨幣買賣操作；適逢銀行副理蔡淑群、行員張巧旻關懷提問，A先生表示要進行投資款項匯款，行員察覺有異，進一步協助確認，發現A先生是透過Line與對方連繫，而且對方提供的網址是假的，立即告知A先生帳號有安全疑慮，但其仍堅持匯款，遂通報警方派員到場協助勸導。

警方到場了解後，發現A先生係在網路上找到虛擬貨幣投資資訊，之前即透過網銀轉帳至專屬銀行帳戶，期間陸續有獲利，但尚無出金，因網銀匯款有額度限制，才臨櫃進行轉帳，過程中警方發現A先生對購買虛擬貨幣流程一知半解，實際上也無順利出金之紀錄，警方擔心A先生落入「假投資」之陷阱，耐心會同行員於現場苦心勸說，A先生才打消匯款念頭。

金城警分局表示，常見臨櫃匯款之詐騙手法為「假投資」、「假冒檢警詐騙」、「假冒親友借錢」等，這類犯罪手法，通常被害人損失金額較為龐大，金融機構位於第一線櫃檯的行員是防詐的靈魂人物，扮演為民眾財產把關的關鍵角色，警方將持續與金融機構保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，避免民眾財物損失。