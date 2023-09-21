巴西總統魯拉19日在聯合國大會演講時指出，位於中南美洲的瓜地馬拉可能有政變風險，呼應美國上月提出的擔憂。對此，外交部今天強調，我們持續關注，目前瓜國並未有特殊的政治情勢或暴亂情況，我方也會跟瓜國新政府持續加強雙邊合作關係與交流。

我國友邦瓜地馬拉8月20日進行第二輪總統大選投票，被視為「親中派」的「種子黨」（Semilla）參選人阿雷瓦洛勝出，擊敗國會最大黨「國家希望團結黨」（UNE）參選人托瑞斯，瓜地馬拉最高選舉法院8月28日確認其當選資格，國際觀察員也都認為這次選舉並未有舞弊情形。

不過UNE卻指稱選舉有問題，瓜國最高檢察官辦公室上周突襲中選會打開封存的選票，並指控種子黨偽造文件。阿雷瓦洛隨後也宣布他將暫停參與交接，直到恢復必要的制度和政治狀況。

美國駐美洲國家組織大使莫拉日前呼籲瓜國停止恐嚇行動，《路透》報導，巴西總統魯拉19日在聯合國大會上也表示，瓜地馬拉現在有政變風險，將阻礙民選獲勝者就任。

外交部拉美司副司長張自信今天回應媒體提問表示，外交部尊重瓜地馬拉民主選舉的結果，也會持續關注瓜國選後的政情發展，對於瓜國司法運作的程序並沒有評論，並重申，外交部會基於兩國傳統的友誼，來跟新政府持續的加強雙邊合作關係與交流。

至於外界關切瓜國政治情勢與當地治安情況，他說，瓜國現在還在進行選後程序的處理，我們持續關注，目前並沒有特殊的情形或者出現暴亂情況。