作家李昂搭北捷身體不適，連問3名年輕人都拒讓博愛座，其中1位女生還對她翻白眼，讓她昨天憤而發文，引發兩派網友大戰，而李昂今再度PO還原事件經過，還說難道二位貌似高中生的女生懷孕了嗎，讓粉絲失望直呼，看到令人尊敬的女性主義作家，這樣批鬥女學生，用「懷孕」來影射訕笑2個女生，真的不敢相信。

71歲的作家李昂昨在臉書分享，搭捷運不舒服，詢問3個年輕人能否讓座博愛座，卻沒有人願意讓座，氣到點名台北市長蔣萬安應該明訂「博愛座」的使用方式，引起網友們討論，而資深媒體人羅友志也轟李昂是「老嬰」。

整起事件爭議不斷，李昂今再度發文還原事件經過，表示真正觸怒她的是坐在博愛座的女生，當時她詢問2名年齡像是高中生的女生能否讓座，對方一句話也沒說，只回了她一個極度藐視的白眼。而有網友說女孩可能是孕婦，但李昂認為「高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！」何況懷孕了也可以明講，她肯定沒話說。

一名女網友看完崩潰直呼，看到令她尊敬的女性主義作家，用「懷孕」來影射訕笑這2個女學生，她真的不敢相信，「博愛座是設計給需要的人，不是給長輩作為情勒的工具。」

該名網友也說，李昂老師的確沒有拍到女生的臉，但如果她們真的有特殊需要呢？ 也許是課業壓力快撐不住，也許是剛認識沒幾年的姨媽來在難過呢？有沒有想過她們如果看到自己的身影在這裡被這些長輩們批鬥，會有什麼感覺？最後更直接標註了「女性主義」，吸引了6千多人狂讚。