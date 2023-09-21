台中市衛生局查獲2家液蛋業者使用「混蛋」卻標示台產，業者喊冤是依農業部要求標示，但食藥署表示雞蛋變成冷凍液蛋不屬「實質轉型」，仍應標示來源國，農業部認錯稱誤解實質轉型。民眾黨總統參選人柯文哲今天怒批，民進黨跟貪汙畫上等號，每條都貪，「我直接挑戰賴清德，你不是執政團隊的一員嗎？你要不要出來講話？」

針對業者稱標示台灣是農業部指示，柯文哲在長照政策發布記者會後受訪表示，人家說一葉之秋，這是「一蛋知秋」，從蛋就知道當前民進黨有多糟糕，怎麼會搞成這個樣子？從頭到尾沒一件事聽起來合理，一人公司、資本額50萬，可以標幾億的生意，停業還沒復業，政府就跟它簽約，政府可以跟一個還在停業的公司簽約嗎？然後，政府買了1億4000萬顆蛋，到底報廢掉多少？有說5400萬、有說6000萬，到底報廢多少，剩下蛋到底跑去哪裡？我們這國家怎麼都講不清楚？

柯文哲質疑，那些進口1億4000萬顆蛋，報廢多少、在哪裡報廢、有沒有人看到？多少流到市面、到底留到哪裡去？多久了？這個政府都完全沒紀錄嗎？一定有的嘛，為什麼不敢拿出來？一定有問題。

他怒嗆，「我直接挑戰賴清德，你不是執政團隊的一員嗎？你要不要出來講話？要不要順便自己組個調查團自己去調查？」結果現在看到農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢下台，不是明天要去立法院做專案報告？現在也不用啦？還是隨便找個替死鬼去擋著就好？

柯批評，「有時候我會很生氣，你當前民進黨跟什麼畫上等號？貪汙啊！雞蛋貪汙、光電貪汙、疫苗貪汙、口罩貪汙，每條都貪，你是怎樣？搞什麼鬼！「賴清德作為執政的一員，這些事情都不知道是不是？難道要說這跟賴清德無關？都不知道？所以他常說「新潮流不倒，台灣絕對不會好」。至於農業部遭疑帶頭竄改標示？柯文哲炮轟，這是對的嗎？叫農業部自己出來解釋啊，是非對錯大家很清楚嘛 ，就出來解釋啊。