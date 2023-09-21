作家李昂日前搭捷運身體不適，請3位坐在博愛座的年輕人禮讓，結果沒有人願意讓座，讓她氣得在臉書大罵，引發網友論戰。對此Gogoro產品長彭明義直言是「不明確定義惹的禍」，需要座位的乘客可能因「隱性狀態」讓旁人無法從外貌上辨別，很難斷定誰是誰非。他建議捷運可以考慮設置「敬老座」給持有敬老票的年長者，一旦定義明確就能避免爭議。

彭明義在臉書發文表示，目前社會共識博愛座應禮讓給孕婦、身障者、病患、年長者及幼童，他直言早期孕婦、病患及年長者都可能處於「隱性狀態」，旁人從外觀樣貌上無法直接辨別，加上每個人的認定標準不同，因此很難斷定誰是誰非，誰該坐、誰不該坐。

他認為，既然捷運有賣65歲以上的「敬老票」，其實也可以考慮設置「敬老座」，要坐敬老座必須持有敬老票，「一旦定義明確，就比較不會被不一致的個人主觀認定標準性混淆。」如同使用身障停車位必須要懸掛「身心障礙者專用停車證」，沒有例外。

彭明義坦言，不明確定義不僅發生在博愛座，也常發生在「電動車充電優先車位」上，燃油汽車停在電動車優先車位並不違法，但容易被公審，電動車停在充電車位不充電，也會被其他有急用的電動車車主圍剿。

至於坐博愛座該不該讓位？彭明義直言，讓位給比自己更需要的人士是一種美德，也是善行，並不是強制性的必須。「當不明確定義還無法明確化時，不管坐在哪個座位，行有餘力的人自發性讓座，善心未來自然會有善報。」