進口蛋爭議延燒，台中2家業者昨稱，是依農業部提供的標示樣張，才在7月底前將進口蛋產地標示為台灣。國民黨主席朱立倫今表示，此舉完全違反食安法，政府違法同樣要開罰，食藥署一定要開罰農業部，嚴懲到底。

國民黨今上午舉行立法實務研討會，朱立倫會前受訪時表示，農業部若有此指示，便違反食安法和標示規定，將來進口豬肉、牛肉只要切成肉塊、做成肉乾，就可以全部稱為台灣製，民眾可以接受嗎？

朱立倫強調，農業部違反食安法，必須嚴懲，食藥署應該開罰，國民黨會結合所有在野的力量，站在民眾角度追究到底，且會要求徹底改革，絕對不容許發生進口蛋問題後，後續其他進口食品又出問題。

朱立倫也向民進黨立委喊話，呼籲不要再護航了，也不要躲起來，「不要忘了，你們也要吃到這些蛋」。

朱立倫今天上午也在國民黨立委謝衣鳯、台北市議員李彥秀陪同下，前往早餐店吃蛋餅、荷包蛋，表達對本土雞蛋廠商的支持。

立法院國民黨團總召曾銘宗今針對進口蛋標示為國產蛋一事也表達看法，他痛批，政府和農業部竟要求業者把進口液態雞蛋標為國產雞蛋，簡直莫名其妙，雖農業部已道歉，但這是「政府帶頭違法」，事態嚴重，國民黨團要求蔡英文總統、民進黨總統參選人賴清德以及行政院長陳建仁出面道歉。

至於立院開議後，政院將就雞蛋議題專案報告，曾銘宗表示，又發生進口蛋冒充國產蛋如此重大之事，國民黨團為了2300萬民眾的食安問題，一定會表達該有的立場。