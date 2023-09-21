美國聯邦巡迴上訴法院今天暫停紐曼（Pauline Newman）法官審理新案件的資格，原因是這位96歲的法官審理案件的精神能力引發爭議。

華盛頓特區法院的一個法官委員會一致表示，紐曼未能配合對其健康狀況的調查，禁止她在至少一年內或在她接受法院命令的體檢之前審理新案件。

委員會表示，「我們敏銳地意識到，這並不是紐曼法官堪稱典範和傳奇職業生涯的一個合適的頂點」，但當「本法院的法官不再能履行司法職責時」，委員會別無選擇。

這種關於能力的公開且有爭議的內部爭議在聯邦司法機構中極不尋常，紐曼援引兩位醫生的意見為自己的健康狀況進行辯護，並向華盛頓另一家法院提起訴訟，尋求轉移或停止調查。

紐曼的律師杜林（Greg Dolin）表示，委員會「忽視與其預定目標和結果不一致的數據、訊息或意見」，紐曼將對命令提出挑戰，並繼續在法庭上堅持她的主張。

聯邦巡迴法院的代表拒絕置評。

紐曼是專利法領域備受尊崇的人物，也是著名的異議人士，1984年獲雷根（Ronald Reagan）總統任命為專注於專利的聯邦巡迴法院法官，也是美國最年長的在職聯邦法官。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120921