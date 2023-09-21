有些人天生愛胡思亂想，總是會不停的糾結在某件事情上，導致自己活得非常累，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、巨蟹座、處女座容易想太多，其中處女座對沒有把握的事物則會非常擔心，深怕達不到完美標準，導致自己精疲力盡。

▍雙魚座

雙魚座天生愛胡思亂想，總是控制不住思緒，動不動就為過往的事感到傷感，對現在的自己也有諸多不滿，儘管旁人說這些是庸人自擾，可是他們偏偏會固執地陷入自己編織的負面情緒中，走不出來，而日復一日，只會身心疲憊。

▍巨蟹座

敏感多慮的巨蟹座，也喜歡胡思亂想，心裡經常上演著無數的小劇場，這是因為他們需要安全感。過往的事情在今天成為遺憾，難免會後悔，或是想著今天未完成的事物，造成心理的焦慮，最終不停反覆思考的狀況下，殫精竭慮，但依舊解決不了心中的擔憂。

▍處女座

處女座一生都在追尋理想中的狀態，昨日沒能完成的，留下了懊悔，接著為今天焦慮，擔心自己無法進步，甚至每況愈下，達不到完美標準，而未來又有太多的不確定性，他們若沒把握就會擔心，如此一來，精疲力盡只是早晚的事。